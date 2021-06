Nouvel appel de l’Etat d’assistance médicale à Tunis d’un retraité développeur

Cheikhany Sidina

Ancien fonctionnaire actuellement malade cardiaque retraité par limite d’âge ayant subi 5 AVCs successifs sans autre traitement que des calmants (avec des RVs espacés de 6 mois) qui m’ont causé 5 Complications (comme l’hémiplégie à la jambe gauche proche de la paralysie des membres inférieurs).

Ayant pris des initiatives de développement célèbres connues de tous dans mes fonctions dans l’agriculture en 84 comme l’aménagement gratuit aux populations de Keur Masséne de 1000ha pour produire 4000 t de riz suite à la sécheresse CYCLIQUE DE 84 qui a détruit 95% de cheptel selon le CNAPES du CMSN et l’enseignement en 95 pour enseigner gratuitement les jeunes de Maaden EL Ed vane durant 13 ans en appui victimes d’un systéme éducatif qui détruit l’avenir de 95% des jeunes .

Initiatives qui ont économisé à l’Etat 2 milliards d’UM j’ai demandé par Tweet sans suite au Président Ghazouani de prendre en charge mes soins à l’étranger qui s’avérent onéreux malgré la contribution généreuse de mes amis et de ma communauté rurale de Maaden .

Déplacé en Tunisie pour mes soins cardiaques et 5 complications cardiaques s’avérent onéreuses pour mes moyens et ceux des moyens généreux de mes amis et parents je redemande l’assistance médicale de son excellence Président Ghazouani.

Tunis 12 /6/2021

Cheikhany Ould Sidina

Conseiller Régional de l’Adrar