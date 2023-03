Nouakchott : Exposition des produits palestiniens.

Cette exposition, initiée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, vise à promouvoir la commercialisation électronique des produits palestiniens.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, ce mercredi 15 mars 2023, une exposition des produits palestiniens de la ville d’Al-Qods, en marge de de la 1ère édition du Forum d’investissement conjoint entre la Mauritanie et l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) dont les travaux se sont ouverts mercredi à Nouakchott.

Selon le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, cette exposition s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Agence pour soutenir le secteur du commerce à Al-Qods, à travers la plateforme « DLALA Marketstore » pour la commercialisation électronique des produits palestiniens.

La mise en place de cette plateforme, qui intervient conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, consiste à réaliser des projets concrets ayant un impact positif sur les habitants et les instituons de la cité sainte.

La plateforme a déjà entamé la commercialisation de plus de 50 produits, notamment des vêtements, des bijoux, des accessoires, de la poterie et de certains produits à caractère solidaire tels que les cosmétiques et le savon, relevant des activités financées dans le cadre du programme « Initiatives civiles pour un programme de développement humain à Al-Qods », qui vise à soutenir les associations de femmes et de jeunes d’Al-Qods.

L’Agence met cette plateforme à la disposition des organismes, institutions et associations artisanales de la ville d’Al-Qods pour commercialiser leurs produits, dans un cadre solidaire.

Cette plateforme est à même de rapprocher les produits des artisans de la ville des marchés arabes et internationaux en leur donnant la possibilité de se faire connaître et d’être exposé de manière optimale, à la portée des consommateurs et d’acheteurs, individuels ou par groupe, souligne l’Agence.

APA