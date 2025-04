Nouakchott amorce sa révolution financière : un accord stratégique pour lancer sa première Bourse.

La capitale mauritanienne s’apprête à franchir un tournant décisif dans son développement économique. Le 17 avril, la Banque centrale de Mauritanie (BCM) et la Bourse de Casablanca ont signé un protocole d’accord de coopération portant sur la création de la première place boursière en Mauritanie, basée à Nouakchott.

Cet accord marque le lancement officiel d’un projet stratégique à forte portée économique et symbolique. Il vise à poser les fondations d’un marché financier moderne, structuré selon les standards internationaux, capable de soutenir la croissance des entreprises locales, de dynamiser l’épargne nationale et de favoriser l’intégration du pays dans les circuits financiers régionaux et mondiaux.

À travers cette initiative, la Mauritanie ambitionne de moderniser son architecture financière, encore largement dominée par le secteur bancaire. Le futur marché boursier permettra notamment d’élargir les sources de financement disponibles pour les entreprises, tout en offrant aux épargnants de nouvelles perspectives d’investissement.

La Bourse de Casablanca, partenaire stratégique dans cette démarche, apportera son expertise technique, opérationnelle et réglementaire pour assurer la mise en place d’une plateforme boursière performante, connectée et durable. Cette coopération Sud-Sud s’inscrit également dans une logique de renforcement des liens économiques régionaux et de promotion d’une finance inclusive et accessible.

L’accord prévoit par ailleurs un volet de formation et de renforcement des capacités, afin de développer les compétences locales nécessaires au bon fonctionnement de la future Bourse de Nouakchott.

Ce partenariat marque un pas important vers la construction d’un écosystème financier plus résilient, capable d’accompagner la transformation économique de la Mauritanie et d’en faire un acteur à part entière du paysage financier africain.