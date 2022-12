Nouadhibou : Le ministre de l’Emploi s’enquiert du fonctionnement des services relevant de son département

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamoudou, a effectué ce vendredi, en compagnie du wali de Dakhlet-

Nouadhibou M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, une visite d’information et de prise de contact aux services relevant de son département dans la ville de Nouadhibou.

Il s’agit des deux écoles de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, d’une part, et des Technologies de l’Information et de la Communication de Nouadhibou –EETFP-TIC, d’autre part.

Au total 875 élèves sont inscrits pour cette année dans le premier établissement qui assure 12 spécialités dont la mécanique, l’électricité, la réfrigération industrielle, la menuiserie, la soudure et la plomberie.

Les stagiaires devront obtenir, au terme de leur formation, un diplôme leur ouvrant le marché de l’emploi.

Ils sont 63 élèves dont 45% de filles à être enregistrés dans le second établissement, ouvert en 2021, qui forme ; quant à lui ; dans les spécialités du commerce international, de la comptabilité et de l’informatique, en plus de la gestion des ressources humaines.

Le ministre a suivi partout des explications détaillées sur les missions de ces Écoles, les services qu’elles offrent et les problèmes auxquels elles sont confrontées.

M. Niang Mamadou a supervisé, en marge de ces visites, la remise d’un terrain d’une superficie de 1,5 ha attribué par l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, pour la construction de l’EETFP-TIC

L’objectif de cette visite est de constater le fonctionnement des établissements de formation professionnelle de la ville de Nouadhibou en termes d’équipements et de personnel, a affirmé à l’AMI, le directeur de l’Ecole de l’EETFP-TIC, M. Tourad Ould El Mokhtar.

Le Hakem de la moughataa de Nouadhibou, M. Sid’Ahmed Ould Houeibib, le maire de sa commune, M. El Ghassem Ould Bellal et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya ont accompagné le ministre au cours de cette tournée.

AMI