Notre pays participe aux travaux de la Conférence internationale du Travail

Nouakchott, 08/06/2021

Notre pays a participé, par visioconférence, à la 109e session de la Conférence internationale du Travail, qui a débuté aujourd’hui, mardi, à Genève.

Les travaux de la session consacrée à la discussion du rapport du directeur général du Bureau international du Travail ont porté sur le thème « Le travail au temps de la COVID-19 ».

A cette occasion, le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Camara Saloum Mohamed, a prononcé un discours dans lequel il a commencé par féliciter le Président de la Conférence, au nom du gouvernement, pour son élection à la direction des travaux de la 109e session et pour la pertinence de son rapport et la justesse des pistes de réflexion qu’il pose.

Il a également noté que dans le contexte spécifique caractérisé par des défis majeurs et multiples, la Mauritanie s’est fortement engagée dans des réformes visant à assurer l’équité et la justice dans l’accès à un travail décent.

A ce titre, il a souligné que les engagements de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, consignés dans son programme électoral pour la période 2019-2024, en la matière, concordent parfaitement avec les axes du rapport du directeur général du BIT.

C’est ainsi, a-t-il fait observer, que d’importantes actions ont été conduites, citant, entre autres, la projet de lutte contre le travail forcé, la mise en œuvre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, la mise en place d’un conseil national de dialogue social, le processus de la représentativité des centrales syndicales ainsi que l’amélioration continue des prestations de sécurité sociale et de médecine du travail.

Le ministre a, enfin, renouvelé ses remerciements au BIT pour l’assistance multiforme et appréciable qu’il ne cesse d’apporter à la Mauritanie.