Notre ambassadeur au Venezuela présente ses lettres de créance.

SEM M. WAGNE Abdoulaye Idrissa a présenté lundi à Caracas ses copies de lettres de créance au ministre vénézuélien des affaires étrangères, Carlos Faría.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a reçu l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, WAGNE Abdoulaye Idrissa.

L’expérience diplomatique remonte en 2014, lorsqu’il occupait le poste d’ambassadeur de Mauritanie en France. Par la suite, en 2016, il a été nommé ambassadeur au Brésil

Ensuite, il fut notre ambassadeur en Colombie (en 2017) et au Chili (en 2018).

SEM M. WAGNE Abdoulaye Idrissa fut au Nicaragua et en Argentine (en 2019) et le Honduras (depuis 2020).

Le Venezuela renforce ses liens de coopération avec la Mauritanie. En juillet, dernier, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a reçu SEM. José De Jésus Sojo , Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela.

Au cours de la rencontre, les deux hommes ont discuté des relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de les consolider.