Notre ambassadeur au Malawi présente ses lettres de créance.

SEM. Jar Inalla a présenté ses lettres de créance à Son Excellence Dr Lazarus Chakwera, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie auprès de la République du Malawi, avec résidence à Prétoria.

Après la cérémonie de remise des lettres de créance, l’ambassadeur, a transmis, au cours de l’audience que lui a accordée le Président de la République du Malawi, les salutations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Son Excellence M. Chakwera.

A son tour, le Président de la République du Malawi a chargé l’ambassadeur de transmettre ses salutations cordiales à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L’ambassadeur et son hôte malawien ont également discuté de la nécessité de consolider et de renforcer les relations de coopération bilatérale, en axant sur les secteurs économiques d’intérêt commun entre les deux pays et en coordonnant leurs positions sur les grands dossiers aux niveaux continental et international.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs officiels de la République du Malawi, ainsi que la partie mauritanienne, M. Cheikh Abe Ould Tayeb, conseiller principal à notre ambassade à Pretoria.