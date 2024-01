Nos compatriotes semblent ne vouloir que « des amants des beaux jours »!

Pour les mauvais jours, ils sont prêts à se désolidariser et de prendre aucune responsabilité d’un fan qui se respecte.

Après cette défaite, et face à cette frustration je me suis dit si c’était mon enfant qui a subit un échec quels seraient mes premiers mots?

Serais je ce genre de parents et/ou de personnes qui n’arriveront pas à voir et comprendre que devenir un gagnant, ce n’est pas l’histoire d’un jour, d’un mois, d’une année !

J’espère que face à un moment crucial que celui ci je n’oublierai pas que la route vers le succès n’est qu’un parcours du combattant qu’on traverse avec patience. Seul celui qui y croit jusqu’au bout y arrivera.

Chers Mourabitounes, seul Dieu sait le travail que vous avez accompli loin de vos siens pour jouer et honorer votre pays.

Nous sommes fiers de votre évolution et de votre professionnalisme, vous avez manqué de chance certes mais seul le travail paye, continuez à travailler!

Ça payera un jour!

Et comme j’aime répéter toujours lors des moments là:

« La victoire a cent pères, mais la défaite est orpheline. » John F. Kennedy

Allez les Mourabitounes!

#FFRIM

#Mourabitounes

#CAN2023

Mint Cheikh Jemila