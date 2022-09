Nomination d’une Directrice Générale de la Caisse Nationale de l’Assurance Solidaire en Santé.

Amal Mint Cheikh Abdallahi, ancienne Chargée de Communication du Président de la République et ex-Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est nommée jeudi 8 septembre en Conseil des Ministres, Directrice Générale de la Caisse Nationale de l’Assurance Solidaire en Santé (CNASS ) .

Elle est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Nouakchott, poursuivant ses études tout en travaillant dans un département.

« Dès que j’ai obtenu mon diplôme de master, j’ai été embauchée par le ministère de l’Économie et de l’Emploi. C’est l’ancien nom. Au cours de ma carrière au niveau du ministère, j’ai été formée pour obtenir le DSS en évaluation et suivi des programmes », a-t-elle déclaré dans Témoignage dans la chronique de Maghreb Quotidien.

Franchement, Amal Mint Cheikh Abdellahi est la première femme à occuper le poste de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son travail et son expérience ont été récompensés et elle mérite amplement cette nomination largement saluée dans les réseaux sociaux.

La nouvelle Directrice Générale a la responsabilité d’ouvrir les consultations médicales, les traitements, les soins dentaires, l’optique, les appareils auditifs, le matériel médical, etc. sans frais initiaux pour une institution nouvellement créée dont le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2022-130 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public à caractère administratif dénommé « Caisse Nationale de Solidarité en Santé » (CNASS), INSAV.