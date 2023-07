Nomination d’un ministre conseiller à la Présidence de la République

La Présidence de la République a rendu public, mardi, le communiqué suivant:

«Par décret en date de ce jour M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, est nommé ministre conseiller à la Présidence de la République».

Situation familiale :Marié: 5 enfants

FORMATION

– 2007: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris :Diplôme

Supérieur en Études Évaluation des Projets Miniers

-2006: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris :Certificat de

Prospection Minière Simulée par Ordinateur

-1993: Institut Supérieur Scientifique :Maîtrise Sciences et

Techniques option ressources minérales

-1989–Lycée de Rosso :baccalauréat scientifique

CURSUS PROFESSIONNEL

Expériences professionnelles:

Depuis Février2009 :Directeur de la Normalisation et de la Promotion

de la Qualité (DNPQ) au Ministère chargé de l’Industrie:

– Président du Comité National de Gestion du Prix Mauritanien de la Qualité;

-Administrateur et membre du comité de gestion de la SOMELEC

-Président de plusieurs commissions de passation des marchés;

-Président du comité National de Pilotage du Programme Système Qualité

pour l’Afrique de L’Ouest en Mauritanie (UE-ONUDI-ECOWAS) pour la

phase I,II et III (2009à2019).

– Élaboration et mise en euvre du Projet TBT-ACP en Mauritanie

– Coordination des projets techniques du PTB Allemands en Mauritanie;

– Membre de l’autorité nationale pour la convention sur les armes chimiques;

– Membre du comité national sur la biosécurité;

– Administrateur de l’OMRG et de LNCQM

– Réalisation de plusieurs séries de formation et d’audits sur:

(ISO9001 ;ISO 14001, ISO/CEI17025, ISO/CEI17011, ISO/CEI17020), De

Novembre 2003 à Février 2009, Directeur de projets d’exploration pour

l’Or, le Nickel et l’Uranium Aout 1994-novembre 2003SNIM-ZOUERATE

:Géologue, Planificateur, Formateur, Chef Mineur 11

/1993–03/1994OMRG/BRGM ,Explorateur Géologue pour la 1ère mission de

recherche d’or à TAZIAZITExpériences à l’international:

– De 2016 à 2018 Président du réseau Maghrébin de Métrologie;

– Introduction de la Mauritanie aux instances internationales de la qualité;

– Président de la réunion des experts de l’OAPI pour 2016

– Président de la 56 réunion de normalisation des pays arabes,

– Membre du comité Régional de pilotage du programme qualité Afrique de

l’Ouest (ecowas-UE-ONUDI)

– Montage et pilotage du projet Infrastructure qualité au Maghreb (pays du

Maghreb&PTB-Allemand);

– Président du comité harmonisation des procédures au niveau des pays du

Maghreb pour la Métrologie (MAGMET)

– Membre du Comité Exécutive d’AFRIMETs représentant la région du

Maghreb;

– Président du MAGMET de 2016 á 2018;

– Membre du Comité de reconnaissance mutuelle de l’ARAC

– Montage et pilotage du projet Infrastructure qualité solaire au Maghreb

(pays du Maghreb& PTB-Allemand);Expérience de l’Enseignement Supérieur:

– Premier Coordinateur du Projet de l’École des Mines de Mauritanie,

– Maitre de conférences à la faculté des sciences et techniques

(Géostatistique, Économie Minière, transport Minier)

– Maitre de conférences à l’école des Mines de Mauritanie (Gestion des

Projets Miniers, Fragmentation des Roches,les techniques d’exploitations

Minières)

– Conférencier dans le domaine de la qualité;

– de 2009 à 2013, président du comité enseignement, formation et assistance

technique au niveau des pays du Maghreb pour la Métrologie;

– Formateur des formateurs pour les pays du Maghreb dans le domaine de la

Métrologie,

– Plusieurs publications scientifiques et techniques

ETUDES

Compétences et expertises:

– Spécialiste enPilotage et management des projets industriels

– Expert en élaboration des stratégies

– Expert du Centre Supérieur d’Étude des Matière Première de Paris; CESMAT

– Évaluateur des organismes d’Évaluation de la conformité: ISO/CEI17011

– Évaluateur technique des laboratoires d’étalonnage: ISO/CEI17043

– Évaluateur des laboratoires selon la norme:ISO/CEI17025;

– Évaluateur des organismes d’inspection: ISO/CEI17020

– Auditeur d’Efficacité énergétique (lanorme: ISO/CEI50001)

– Évaluateur des laboratoires biomédicaux: ISO/CEI15189

– Évaluateur des Organismes certificateurs: ISO/CEI17021

– Évaluation de la conformité des produits: ISO/CEI17065

– Auditeur en management de la continuité del’activité

– Auditeur en management anti-corruption: ISO/CEI37001

– Auditeur en Évaluation Environnementale: ISO/CEI14001

– Auditeur en Management de la qualité:ISO/CEI9001

– Expert en Contrôle de Gestion

– Expert en prévention des risques,

– Expert en Techniques d’exploration et d’exploitation Minière,

– Expert pour les pays du Maghreb en formation dans le domaine de la

Métrologie

LANGUES

Arabe & Français :bilingue, Anglais :professionnel