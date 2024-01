Nomination d’un conseiller à la Présidence de la République

La Présidence de la République a annoncé par décret en date de ce jour mercredi la nomination de M. Cheikh Ould Bedda, conseiller à la Présidence de la République.

M. Cheikh Ould Bedda est ingénieur principal en équipements énergétiques – titulaire d’un master en développement durable à Université du Maine en France.

Ecole d'Ingénieurs de la Flotte Maritime d'Odessa

Ingénieur Principal « avec Mention Excellent », Mécanique des Equipements Energétiques 1988 – 1993.

Il fut directeur des Hydrocarbures Raffinés au MPEM (2010-2013) et directeur de la SOGEM OMVS (2013-2015), puis vice-président WAPP.

Il a travaillé plus de sept ans, en sa qualité de directeur des infrastructures et énergie à la commission de l’Union africaine avant d’ être nommé conseiller à la Présidence de la République.