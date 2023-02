Nomination d’un chargé de mission et de conseillers à la Primature

La Présidence de la République a annoncé, par décret en date de ce vendredi, la nomination d’un chargé de mission et de conseillers à la Primature, et dont les noms suivent :

– Sidi Abdallahi Mohamed Lemine Saleck, chargé de mission ;

– Mahjouba Mint Habib, conseillère chargée du suivi et de l’évaluation ;

– Mohamed Lemine Ould Hamadi, Conseiller chargé de l’économie et des finances ;

– Ahmed Ould El Haj, conseiller chargé de l’agriculture et de l’élevage