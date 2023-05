Nida El Watan organise un rassemblement électoral à Tevrag-Zeina

Nida El Watan a organisé un rassemblement électoral, lundi soir à Tevrag-Zeina (Nouakchott ouest), au cours duquel le Président de cette formation, M. Daoud Ould Ahmed Aïcha s’est félicité de la présence massive de ses sympathisants avant de les inviter à redoubler d’efforts pour assurer la victoire.

Il s’est engagé une fois élu d’assurer la sécurité des citoyens, de défendre leurs droits et de lutter contre l’ignorance tout comme il réglera les problèmes de transports, d’électricité et l’habitat anarchique.

D’autres candidats du parti Nida ont aux législatives, régionales et municipales ont exprimé leur attachement aux choix du parti et à ses objectifs avant d’assurer qu’ils poseront les problèmes des citoyens et veilleront à leurs intérêt une fois élu.