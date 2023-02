Néma, un soulagement, une délivrance pour le prochain conseil des ministres!

La ville de Néma se prépare à accueillir un événement inédit, à savoir la tenue du conseil des ministres avec la participation du gouvernement au complet.

Pour cet événement, des préparatifs sont déjà très avancés, les rues de la villes sont propres, les hôtels et les auberges sont bourrés de clients, les marchés de la ville en effervescence intense et les habitants du Hodh Charghi affichent un grand optimisme pour les résultats attendus du conseil des ministres du 2 mars 2023 dans le chef-lieu de la wilaya.

Les attentes sont immenses et concernent essentiellement le développement de l’élevage, de l’agriculture, des infrastructures et des investissements pouvant générer des emplois et créer des ressources.

Pour le maire de Néma, M. Sidi Mohamed Mohamed Ahmed Jiddou, cette réunion va donner un nouvel élan à la décentralisation et les habitants s’attendent à des réalisations qui auront des impacts considérables sur leurs conditions de vie.

“Faire venir le gouvernement ici à Néma pour étudier et résoudre les problèmes constitue un message clair de l’intérêt qu’accorde Son Excellence aux populations de cette wilaya”,note le maire.

Dans le marché de bétail de Néma, L’AMI à rencontré certains opérateurs du secteur qui ont unanimement salué la tenue du conseil des ministres dans leur ville, notant qu’elle sera l’occasion pour le Président de la République et tous les membres du gouvernement de s’informer sur les problèmes des citoyens et leurs besoins urgents.

C’est ainsi que M. Bey Ould Sidina, vendeur de chameaux a plaidé pour la construction d’un marché spécial pour le bétail permettant de protéger les animaux contre les voleurs et d’offrir aux acheteurs des conditions confortables.

Au sujet du conseil des ministres, M. Sidina à déclaré qu’il fonde d’immenses espoirs sur les décisions qui seront prises dans l’intérêt des éleveurs de manière générale et des vendeurs de bétail en particulier.

Abondant dans le même sens, M. Mohamed Ould Ely Bane, à rappelé la nécessité d’organiser le secteur, grâce à la création d’une fédération spécifique pour les vendeurs de bétail en vue de la défense des intérêts de ses membres, en tant que catégorie sociale importante dans la wilaya.

Quant à M. Mohamed Ould Ahmed Ould Sidatt, vendeur de bovins, il a appelé à l’indemnisation des citoyens dont les maisons seront détruites dans le cadre du nouveau plan de la ville, tout dernièrement adopté par le conseil des ministres.

M. Salek Ould Mohamed Ould Molloud, a, lui, remercié le Président de la République pour l’ intérêt accordé aux populations démunies , notant qu’il y avait un manque significatif d’application du contenu du discours du Président.

M. Bab Ahmed Ould Mahmoud, un prestataire de services (Selakh) dans le marché de bétail, a exigé l’organisation de cette profession, qui occupe un nombre important de citoyens.

De manière générale, c’est la satisfaction qui règne au sein des populations en ce qui concerne le prochain conseil des ministres et les décisions qu’il prendra en vue bien_être des citoyens.

Mohamed Abderrahmane

AMI