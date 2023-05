Néma : le parti Insaf organise un meeting de soutien aux listes

Néma : le parti Insaf organise un meeting pour soutenir ses listes de candidats

Le parti Insaf a organisé un meeting politique à Néma samedi soir, en présence des candidats du parti et des membres de l’équipe de campagne au niveau du Hodh Echarghi.

Au cours de la réunion, M. Nany Ould Chrougha, coordinateur de campagne du parti au niveau du Hodh Charghi, a salué la participation, qui, selon lui, témoigne de l’attachement du peuple au choix du parti Insaf.

Il a appelé tout le monde à redoubler d’efforts pour assurer la victoire de la liste du parti, qui, selon lui, était la meilleure option dans l’intérêt du peuple et dans l’intérêt du pays.

M. Mohamed Ould Meguett, candidat du parti en tête de la liste nationale mixte a salué les grandes réalisations du pays durant le mandat actuel du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a appelé chacun à redoubler d’efforts pour assurer la victoire des listes du parti, afin que le processus de construction et d’édification que connaît actuellement le pays puisse se poursuivre.

Au cours de la réunion, les têtes de liste de la Liste nationale des femmes et de la Liste nationale des jeunes, Mme Fatimidu Habib et Mme et Khadijetou Aboullahi Wane, ont appelé tout le monde à voter pour la liste du parti Insaf afin d’assurer la victoire dès le premier tour des élections.