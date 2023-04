NÉCROLOGIE

Décès de madame Aissata El Hadj Mamoudou Ba.

Aboubacry Ba et toute la famille FALLHA ont le regret et la profonde douleur d’informer l’opinion nationale et particulièrement les populations de DJEOL du rappel à Dieu de Madame Aissata El Hadj Mamoudou BA, fille aînée de feu El Hadj Mamoudou Ba, survenu ce vendredi saint 7 avril 2023 à l’hôpital FANN de Dakar, suite à une longue maladie. Elle avait 83 ans.

En cette douloureuse circonstance, des condoléances les plus émues sont rendues à toute la famille Fallha, rudement explorée par cette perte immense, particulièrement au vénéré Khalif Oumar Mamoudou Ba, aux habitants de Djeol d’où elle est originaire, ainsi qu’à toute la UMMA ISLAMIQUE.

Qu’Allah dans sa grande miséricorde l’accueille dans le meilleur et dans le plus élevé de ses paradis pour le repos de son âme.

La date et le lieu de l’enterrement vous seront communiqués ultérieurement.

Qu’Allah dans sa grande miséricorde l’accueille dans le meilleur et dans le plus élevé de ses paradis pour le repos de son âme.

Que la terre lui soit légère.

Inna lillahi we inna ileyhi rajouin.

Fait à Dakar, ce vendredi 7 avril 2023.

Mamadou Ousmane TALL