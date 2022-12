Moudjéria : le ministre préside une réunion des agriculteurs.

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El waghf, a présidé, dimanche, une réunion des agriculteurs de la commune de Moudjéria, et ce dans le cadre de la tournée qu’il effectue à l’intérieur de la wilaya du Tagant.

Au cours de la réunion à laquelle a assisté le wali du Tagant, M. Teyib Ould Mohamed Mahmoud, le ministre a indiqué qu’il est venu s’informer sur le déroulement de certains projets, des résultats obtenus par ces derniers et de leur conformités aux attentes des populations locales.

Il a ajouté que son département suit de près l’exécution de ces projets et leur degré d’avancement, au même titre qu’il suit les problèmes posés dans le domaine de l’eau potable pour les populations, précisant que des forages seront bientôt réalisés pour résoudre ces problèmes .

Le ministre a noté que la problématique des barrages et des digues de retenue d’eau sera résolue grâce au programme du ministère qui débutera durant les mois de mars et avril de l’année 2023, insistant, pour la circonstance, sur l’importance de l’oasis de Moudjéria, et appelant les hommes d’affaires de la localité à y participer en offrant les palmiers à haute productivité.

Il a en outre insisté sur l’importance des potentialités agricoles dans la localité de Tamouret Naaj, précisant que le secteur de l’agriculture a décidé d’y créer un projet destiné à développer cette zone et à exploiter ses énormes potentialités agricoles avant d’inviter les citoyens à s’orienter davantage vers l’agriculture pluviale et le maraichage, concrétisant ainsi les aspirations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à réaliser l’autosuffisance alimentaire.

Auparavant, le président du Conseil régional du Tagant, M. Zeidane Ould Tveil Ould Meihimid, avait prononcé un mot dans lequel il a résumé les priorités de la wilaya, à savoir le désenclavement, l’eau potable, la réfection des barrages et des digues de retenue d’eau.

De son côté, le député de la moughataa de Moudjéria, M. Ahmed Vall ould Sid El Moctar, a indiqué que la moughataa a besoin d’eau potable, d’activités génératrices de revenus et d’être lié au réseau des télécommunications.

La députée Oumou Kelthoum Mint El Yessa, a, elle, appelé à appuyer les coopératives féminines s’adonnant à l’agriculture et à les doter des moyens nécessaires.

La réunion a été suivie par des interventions des agriculteurs axées essentiellement sur la nécessité de rendre disponible le grillage pour protéger les cultures contre les animaux en divagation , de désenclaver les zones de production et de profiter des eaux de Tamouret Naaj grâce à la réalisation de digues de retenue d’eau et d’assurer un encadrement pour les agriculteurs.

Le ministre a répondu à ces interventions , réaffirmant la volonté du gouvernement, sur instruction du Président de la République, à surmonter tous les obstacles et à rechercher les meilleurs moyens pour la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.

Il est à noter que le ministre avait effectué samedi un arrêt dans l’arrondissement de Lekhcheb où il a présidé une réunion des agriculteurs, au cours de laquelle il a insisté sur l’importance de l’agriculture sous pluie.

AMI