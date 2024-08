MOOV Mauritel adresse ses sincères félicitations à Son Excellence le Président de la République،

Communiqué MOOV Mauritel

MOOV Mauritel adresse ses sincères félicitations à Son Excellence le Président de la République،

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et tout le peuple mauritanien

à l’occasion de son investiture pour un second mandat présidentiel.

Qu’Allah le guide pour le bien du pays et des croyants.

MOOV Mauritel