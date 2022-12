Mondial 2022: La France s’offre une Angleterre maladroite (2-1)

– Revenue au score après un splendide but de Tchouaméni, l’Angleterre avait l’occasion d’égaliser après une deuxième réalisation de Giroud, mais Harry Kane a raté un pénalty à 6 minutes du terme après avoir inscrit un premier au retour des vestiaires

Majdi Ismail | 11.12.2022

La première mi-temps du dernier quart de finale de ce Mondial s’est soldée par le score d’un but à zéro.

Le jeune madrilène Aurélien Tchouaméni (22 ans) a ouvert le score en faveur des Bleus après avoir décoché un tir fuyant des 25 mètres. Le ballon du milieu de terrain défensif, qui n’a pas pris d’élan a arboré une trajectoire rectiligne pour aller tromper la vigilance du portier anglais Pickford.

Le pivot merengue inscrit ainsi son deuxième but en équipe de France, et le premier en match officiel.

Après la pause-citron, les Anglais qui ont relativement dominé le jeu et pris les commandes, sont parvenus à égaliser, lorsque l’attaquant des Spurs de Tottenham, Harry Kane, a transformé à la 54ème minute le pénalty sifflé en faveur des Three Lions par l’arbitre du match, le Brésilien Wilton Sampaio.

Le jeu est devenu depuis tendu et les deux équipes ont multiplié les assauts réciproques.

A la 78ème minute, le buteur historique des Tricolores, Olivier Giroud, a redonné l’avantage à ses coéquipiers en marquant de la tête.

Les poulains du technicien anglais, Gareth Southgate, ont eu l’occasion de revenir dans le match lorsqu’ils ont obtenu un deuxième pénalty à six minutes du terme.

Le même joueur, Harry Kane, capitaine des Anglais, prend ses responsabilités à nouveau et a tenté de tromper son coéquipier à Tottenham, le gardien de but français, Hugo Lloris, artisan d’un grand match avec plusieurs parades décisives, mais Kane a envoyé le cuir au-dessus de la barre transversale.

Malgré les huit minutes de temps additionnel qui se sont allongées en 11 minutes, les Anglais ne sont pas parvenus à égaliser ayant buté sur une solide défense française.

La France remporte donc son 34ème duel contre son éternel rival, l’Angleterre, depuis 1923.

Il s’agit aussi de la première victoire des Bleus face aux Anglais en coupe du monde après deux revers essuyés au premier tour des Mondiaux de 1966 (0-2) et de 1982 (1-3).

Ainsi, et à la faveur de cette victoire remportée à la Pyrrhus, les Bleus se mesureront, mercredi, aux Lions de l’Atlas, surprenants et admiratifs demi-finalistes du tournoi et qui avaient fait tomber plus tôt dans la journée le Portugal grâce au but d’En-Nesyri.

La deuxième demi-finale opposera la veille l’Argentine de Lionel Messi à la Croatie de Luka Modric.

Source: Agence Anadolu