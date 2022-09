Moktar Alhousseyni lam, ministre secrétaire général du gouvernement. Une sommité dans son domaine.

Précédemment Spécialiste en gouvernance chez PNUD

Spécialiste des questions de gouvernance: gouvernance politique, administrative, judiciaire, locale, prévention et gestion des conflits, Droits de l’homme, lutte c/ la corruption, etc. Spécialiste des questions de gouvernance: gouvernance politique, administrative, judiciaire, locale, prévention et gestion des conflits, Droits de l’homme, lutte c/ la corruption, etc.

Activité

Spécialiste en gouvernance

PNUD janv. 2003

Spécialiste gouvernance

PNUD Côte d’Ivoire nov. 2009 – mars 2013 ·

Spécialiste gouvernance

PNUD Gabon sept. 2008 – oct. 2009 ·

Expert Electoral PNUD au Congo (RDC)

Octobre 2005 – Décembre 2006

Team Leader Unité Gouvernance PNUD Mauritanie

Janvier 2003 – Aout 2008

Différentes responsabilités au sein du Corps Préfectoral au Ministère de l’Intérieur en Mauritanie

Novembre 1986 – Décembre 2002

Formation initiale à l’Université et à l’ENA de Nouakchott en Mauritanie

Octobre 1981 – Juin 1986

Formations complémentaires :

– à l’IIAP et à l’Université Paris I – Sorbonne de Septembre 1991 à Juin 1992

– à l’ENA (France) de Septembre 1997 à Mars 1999

Formation

ENA Paris

Diplôme Cycle International Long ENA (Master 2), Droit et Economie

Diplôme Cycle International Long ENA (Master 2), Droit et Economie 1997 – 1999

DESS en administration et gestion publique, Droit, économie, gestion publique 1991 – 1992

Langues

Français, Arabe, Anglais, Peulh

