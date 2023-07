Mohamed Ould Bilal chargé de former un nouveau gouvernement

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a chargé le Premier ministre démissionnaire Mohamed Ould Bilal de former un nouveau gouvernement.

Mohamed Ould Bilal Messoud a été chargé de former le nouveau gouvernement après avoir présenté la démission de son gouvernement au président.