La Fédération mauritanienne de football annonce qu’après avoir consulté le staff technique de l’équipe nationale, elle a décidé de consacrer les Journées internationales de la FIFA pour le mois de novembre en cours, à la mise en place d’un camp d’entraînement de l’équipe nationale pour les locaux.

Cette décision répond au besoin de l’équipe locale pour ce camp, compte tenu de l’approche de la date de la finale du Championnat d’Afrique des Nations 2022 pour les joueurs locaux, qui se tiendra en Algérie en janvier prochain, et de l’éloignement relatif de la date de la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

La fédération a pris cette décision, compte tenu des spécificités de notre équipe nationale des locaux, qui est encadrée par le même staff technique que l’autre équipe, et comprend également un nombre important de joueurs de la première équipe nationale.

La Fédération rappelle également que la première équipe nationale s’est bien préparée durant le mois d’octobre ; en organisant deux matches amicaux internationaux qu’elle les a gagnés, malgré leur déroulement à l’étranger.

La Fédération souligne désormais son travail avec le staff technique de l’équipe nationale locale pour élaborer le meilleur programme préparatoire à ce championnat continental auquel participe notre équipe nationale, après s’être qualifiée pour ses finales avec mérite.

La Fédération saisit également cette occasion pour remercier les hautes autorités du pays, conduites par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a apporté tout son soutien aux équipes nationales, sous la supervision directe du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui s’est reflété positivement sur les résultats des deux équipes qui ont poursuivi, invaincues leur série de matches. soit 10 matches, dont 6 pour l’équipe nationale première avec cinq victoires et un nul, et 4 matches pour l’équipe locale avec trois victoires et un nul, soit la meilleure série positive de l’histoire de l’équipe nationale.

La présence de Son Excellence le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, pour le dernier stage d’entrainement de l’équipe nationale au Maroc en octobre dernier, n’est que la confirmation de ce soutien, que Son Excellence a souligné lors de sa rencontre avec les joueurs et leur staff technique qu’il s’agit d’une décision irréversible, car elle s’inscrit dans le droit fil des hautes instructions de Son Excellence le Président de la République, et en exécution du programme du gouvernement de Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal.

La Fédération appelle toute la communauté nationale à poursuivre son soutien à l’équipe nationale, comme elle l’a toujours fait, afin qu’elle poursuivre sa série de résultats positifs dans les événements à venir, car l’équipe nationale de n’importe quel pays est devenue à notre époque l’un des plus importants symboles de la souveraineté, faisant connaître leur culture et expression de leur civilisation, notamment dans sa participation aux finales des grands tournois continentaux et internationaux.