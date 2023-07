Mise en garde contre le fait de provoquer les musulmans

Mise en garde contre le fait de provoquer les sentiments de millions de musulmans.

Aujourd’hui, dimanche (2 juillet 2023) au siège du Secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique à Djeddah, se sont tenus les travaux de la réunion extraordinaire à composition non limitée du Comité exécutif de l’Organisation , pour discuter des mesures à prendre face aux répercussions de l’incident qui a consisté à bruler un exemplaire du Noble Coran qui s’est produit devant la mosquée centrale de la capitale suédoise, Stockholm, les premiers jours de l’Aïd al-Adha.

La réunion du Comité exécutif s’est tenue à l’invitation du Royaume d’Arabie saoudite, Président de l’actuel Sommet islamique et Président du Comité exécutif de l’Organisation de la coopération islamique.

Au début de la réunion, le représentant permanent saoudien auprès de l’Organisation de la coopération islamique, le Dr Saleh Al-Suhaibani, a confirmé lors de son discours au Royaume d’Arabie saoudite que la tentative de profanation du Saint Coran sous le faux prétexte de la liberté d’opinion et d’expression contredit l’esprit des articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que Le plan d’action convenu par consensus international. Il contredit, en outre, les résolutions du Conseil des droits de l’homme qui combattent l’incitation à la haine et à la discrimination sur la base de la religion ou des convictions.

Al-Suhaibani a souligné que cet incident représente une attaque contre l’islam et une provocation aux sentiments de millions de musulmans à travers le monde, soulignant qu’il s’est produit à un moment où les musulmans du monde entier célèbrent l’Aïd al-Adha d’une belle manière et vivent des moments heureux qui incarnent les images les plus merveilleuses de cohésion et de coopération au profit de l’humanité, et recherchent la paix, la sécurité et l’harmonie, et au même moment où les invités de Rahman accomplissent le pèlerinage, le cinquième pilier de la vraie religion islamique.

Al-Suhaibani a réitéré la ferme condamnation et dénonciation par le Royaume de ces actes ignobles répétés, soulignant que ces actes haineux ne peuvent être acceptés sous aucune justification et qu’ils incitent clairement à la haine, à l’exclusion et au racisme, et violent les lois divines et toutes les décisions des références et pactes internationaux appelant pour l’harmonie, la paix et le rapprochement, et au même moment contredisent les efforts internationaux visant à diffuser les valeurs de tolérance, de modération et de rejet de l’extrémisme, et sapant les principes de respect mutuel nécessaires aux relations entre peuples et états.

Il a ajouté : « À cet égard, le Royaume souligne la nécessité de prendre des mesures décisives de la part de la communauté internationale et de notre organisation pour empêcher la répétition de ces pratiques qui sont en dehors des valeurs humaines et des principes moraux, car de telles actions flagrantes ne feront que conduire à plus de fanatisme et d’extrémisme et à la propagation de la haine et de la violence et à semer la discorde et le mal à un moment où les gens ont un besoin urgent de connaissance, de rapprochement et d’harmonie.

A cet égard, le Royaume affirme la responsabilité de ces pays à prévenir la récurrence des appels à l’incitation et aux crimes de haine, et à s’opposer fermement à ces pratiques provocatrices.

Il a réaffirmé l’accent mis par le Royaume sur le respect des dénominateurs communs des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples, et la promotion des moyens de dialogue entre les civilisations, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, en particulier la résolution n° 167/66 de l’Assemblée générale des Nations Unies , car diffuser ces nobles valeurs et principes humains est le meilleur moyen de lutter contre les discours de haine, de l’intolérance et de l’extrémisme.

Al-Suhaibani a appelé les États membres de l’Organisation de la coopération islamique à aider à activer le rôle de l’Observatoire de l’islamophobie et à le soutenir par tous les moyens pour qu’il joue son rôle comme prévu, soulignant que le Royaume exhorte les bureaux de l’organisation à l’étranger à prendre l’initiative, en coordination avec les missions permanentes des États membres de l’organisation, à travailler ensemble dans le même sens.

Il a également appelé le Secrétariat général de l’organisation à accélérer l’engagement constructif avec tous les acteurs internationaux et les décideurs influents de l’opinion publique dans le monde afin de lutter contre le phénomène de l’islamophobie, et à faire face à ces actions flagrantes en formulant une stratégie efficace visant à créer un environnement international propice à l’harmonie civilisationnelle et émanant du plan décennal de l’organisation, rappelant les décisions opérationnelles des précédents sommets islamiques et conseils ministériels et la précieuse charte de l’organisation et de s’investir dans un travail étroit avec les acteurs et organisations régionaux et internationaux concernés pour sensibiliser le monde au phénomène de l’islamophobie.

Al-Suhaibani a déclaré que le Royaume demande que la profanation du Saint Coran et des symboles islamiques figure parmi les priorités de l’ordre du jour des réunions de coordination des ministres des Affaires étrangères qui se tiendront en marge de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, ainsi qu’à l’ordre du jour du prochain sommet islamique et des conseils ministériels, dans le but de prendre des mesures plus efficaces pour résoudre ces problèmes.

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique, Hussain Ibrahim Taha, a appelé les États membres de l’organisation à adopter une position unifiée et des mesures collectives pour empêcher la répétition d’incidents de profanation d’exemplaires du Saint Coran et d’insultes contre notre Saint Prophète Muhammad, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix.

“Malheureusement, le premier jour de cette occasion propice, alors que tous les musulmans du monde entier célébraient cette fête religieuse importante , un acte ignoble de profanation du Saint Coran a été commis à l’extérieur de la mosquée centrale de Stockholm, la capitale de la Suède”, notant que le réunion vient discuter de la réponse appropriée à cette procédure.

Hussein Taha a souligné la nécessité d’envoyer un message clair à l’effet que les actes de profanation du Saint Coran et d’insulte au Saint Prophète Muhammad, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, et les symboles islamiques ne sont pas des incidents ordinaires d’islamophobie, soulignant la nécessité d’envoyer un rappel continu à la communauté internationale concernant l’application urgente du droit international, qui interdit clairement tout appel à la haine religieuse”.

AMI