Ministre des Finances, Isselmou Ould Ahmed M’Bady

BIOGRAPHIENé(e) le :30/12/1964 Situation familiale :Marié

FORMATION

1984-1988: Diplôme d’Administrateur des Régies Financières, Ecole Nationale d’Administration (ENA); Nouakchott– Mauritanie

1991: Certificat en analyse et programmation financière; Fonds monétaire international (FMI); Washington- USA

1993: Certificat en Gestion macroéconomique par l’utilisation de modèles macroéconomiques, Institut arabe de planification (API); Kuwait

1994: Certificat en Statistiques financières et monétaire, Fonds monétaire arabe (FMA); Abu Dhabi- UAE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

2021- Mars 2022: Inspecteur Général Interne du Ministère des Finances;

2018 à 2021: Chargé de Mission auprès du Ministre des Finances;

– Directeur National du Projet Action Pauvreté Environnement

– Président de la Commission chargée de l’assainissement du dossier du Personnel non Permanent

2014- 2018: Inspecteur Général Interne du Ministère des Finances;

Juillet 2004- Octobre 2008: Directeur Général des Impôts au Ministère des Finances;

Aout 2002- Juillet 2004: Contrôleur financier adjoint de la République;

Juin 1995- Aout 2002: Directeur adjoint du Budget et des Comptes au Ministère des Finances;

Février 1991- Juin 1995: chef de service des pensions et participations (participations de l’Etat dans les organismes internationaux, régionaux et sous régionaux) à la Direction du Budget et des Comptes au Ministère des Finances

1989- Février 1991: Cadre au service central de la solde puis au service des Etudes à la Direction du Budget et des Comptes au Ministère des Finances.

PRINCIPALES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL:

2004-2008: Membre du Comité technique de modernisation de l’administration, installé auprès du Premier ministre; – Membre du Comité de réforme des finances publiques (Ministère des finances); – Président du Comité technique chargé de l’élaboration d’un système intégré de gestion de la fiscalité (Ministère des finances); 2002: Coordonnateur du groupe de travail chargé de l’étude de conception de développement d’une application automatisée de la chaîne de la dépense publique; 1996: Président du comité technique chargé de l’automatisation de la dépense de personnel (Ministère des finances);

EXPERIENCE DANS LES ORGANISMES REGIONAUX ET SOUS REGIONAUX:

1997-2000: Membre du Comité supérieur du contrôle de l’Union du Maghreb Arabe; 1990-2002: Membre de la Commission des experts de l’Organisation de mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) pour le Conseil des ministres et la conférence des chefs d’Etats; 1990: Membre de la Commission financière de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) chargée de l’examen du budget et du rapport financier de cette organisation.

LANGUES

Arabe-Français. Software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook