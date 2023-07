Ministre des Affaires économiques et du Développement durable, Abdessalam Ould Mohamed Saleh

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH, est titulaire d’un Baccalauréat

séries Mathématiques, d’une licence en Sciences Economiques de

l’Université de Tunis, d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Economie

du Développement de l’Université Paris-I-Panthéon Sorbonne et d’un

Diplôme International d’Administration Publique de l’ENA de Paris.

CURSUS PROFESSIONNEL

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH commence sa carrière professionnelle

en 1985 au Ministère de l’économie et des finances, d’abord comme

cadre à la direction du financement avant d’occuper successivement les

postes de chefs du service des projet (1986) et de directeur adjoint

du financement et de la dette extérieure (1988).

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH rejoint en 1990 le Ministère du Plan

et de l’Emploi comme chargé de mission à la réinsertion des rapatries

du Sénégal avant d’occuper successivement les postes de conseiller

technique du Ministre chargé des dimensions sociales de l’ajustement

structurel (1990) puis de Directeur du Plan (1991).

En avril 1992 , Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH est nommé conseiller

Economique du Premier Ministre du Gouvernement de l’ère démocratique.

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH est nommé ministre des Pêches en

décembre 1997 poste qu’il quitte en mars 1998.

En mai 1998 il est nommé Commissaire aux droits de l’homme, à la lutte

contre la Pauvreté et à l’insertion, poste qu’il occupe jusqu’en

septembre 2001.

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH rejoint la FAO en avril 2003, d’abord

comme représentant pour le Liban, puis comme représentant au Togo en

2007, avant d’être nommé, en février 2008, représentant régional

adjoint pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient, cumulativement avec

les fonctions de représentant pour l’Egypte.

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH est nommé directeur du bureau de

liaison avec le Système des Nations unies à Genève en janvier 2011,

avant d’être promu en octobre 2012 au poste de sous-directeur et

représentant régional pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient poste

qu’il a occupé jusqu’en Aout 2022.

Mr Abdessalam Ould Mohamed SALEH occupait depuis Aout 2020 le poste de

Ministre du pétrole, des mines et de l’Energie.

LANGUES

parle couramment l’Arabe, le Français et l’Anglais