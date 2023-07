Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Sid’Ahmed Ould Mohamed

BIOGRAPHIE Né(e) le :01/06/1971 à :Mebrouck (Nema)

FORMATION

Année 2020: Postgraduat Diploma in pesticides risks managment

Ville-Pays: Cape Tawn university /CapeTawn/ Afique du Sud

Années 2002: Diplôme des Etudes Approfondies en Entomologie générale

Ville-Pays: Université de Cocody/ Abidjan/ Côte d’Ivoire

Années 1998: Baschlor of science en Pesticides

Ville-Pays: Université de Ain Shams/ le Caire/ Egypte

Années 1992: Baccalauréat en science naturelle

Ville-Pays: Lycée de garçons/ Nouakchott/ Mauritanie

CURSUS PROFESSIONNEL

Date d’intégration à la fonction publique: 30/12/2002

Position actuelle: Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

Août 2020-27 mai 2021: Ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement

Août 2019-Août 2020: Ministre du commerce et du Tourisme en République Islamique de Mauritanie.

Avril 2017-Août 2019: Directeur du Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire.

2019: NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international de la FAO chargé de la formation de formateurs au profit des agents de lutte antiacridienne venant des pays de Caucase, Géorgie.

2018: NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international de la FAO chargé de la formation du personnel de lutte antiacridienne de l’INPV Algérie, Biskra.

2016: NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international de la FAO chargé de la formation des agents de la lutte antiacridienne en Afrique du nord et en Afrique de l’Ouest sur les méthodes d’évaluation environnemante et sanitaire, Agadir, Maroc.

2016: NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international de la FAO pour la révision du Cahier des cherges environnementales et sociales de la lutte antiacridienne à Madagscar.

2014 NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international environnementaliste de la FAO pour la formation de l’équipe de suivi de la santé et de l’environnement à Madagascar et pour la mise en œuvre du Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale, relatif à la lutte antiacridienne à Madagascar.

• Consultant international environnementaliste de la FAO, pour la mise en œuvre du Cahier des Charges environnementales (EHS) dans les pays de la Comission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région Centrale (CRC).

2013 NOM DE L’ENTREPRISE: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

• Consultant international environnementaliste de la FAO, pour l’élaboration du Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale, relatif à la lutte antiacridienne à Madagascar.

• Consultant international de la FAO, pour la réalisation d’une évaluation de l’évolution des «charges toxiques» (toxic load) pour l’environnement et la santé humaine générées par la lutte contre le criquet pèlerin entre 1988 et 2011 (FAO).

2013 NOM DE L’ENTREPRISE: Commission européenne

• Formation pratique sur les techniques d’échantillonnage et les méthodes d’analyse, dans le cadre de l’atelier sur le control officiel de résidus des produits phytosanitaires dans les aliments d’origine animale et végétale, organisé par la commission européenne (DG SANCO), à Athènes.

2006-2011 NOM DE L’ENTREPRISE: Centre National de Lutte Antiacridienne pour le compte du projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet pèlerin (AELP)

• Elaboration et mise en œuvre d’une étude d’impact environnemental pour la construction du complexe de gestion des pesticides à Riyadh, Nouakchott et les point d’appui à l’intérieur du pays;

• Elabotation d’une étude d’impact environnemental et social pour la constrution d’une piste d’accè au complexe de Riyadh;

• La mise en œuvre du Plan de gestion envronnemental, élaboré par la Banque Mondiale pour la lutte antiacridienne en Mauritanie;

• Conception, mise en œuvre et coordination de plusieurs projets et travaux de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre du projet AELP de la Banque Mondiale ainsi que la préparation et l’exécution de plusieurs PGE, selon les procédures de la Banque Mondiale (OP 4.01, 4.04 et 4.09).

2010 NOM DE L’ENTREPRISE: Ministère de l’Environnement

• Membre du comité de pilotage du projet de réduction de la dépendance en POPs.

2008-2009:

• Coordinateur National du projet GCP/INT/964/IFA de la FAO (Développement des produits alternatifs aux pesticides) /Lutte Antiacridienne.

ETUDES

2017: Formation sur les normes de qualité ISO 17025, organisée par FIIAP en collaboration avec AENOR, Nouakchott, Mauritanie.

2007: Formation sur le développement des méthodes alternatives de lutte contre le criquet pèlerin en Espagne (Université de Cordoba).

2006:

• Formation sur le contrôle de qualité des pesticides, INPV Algérie.

• Consultant national FAO, pour l’exécution du programme national de

formation sur la lutte antiacridienne.

• Training on plant protection at China International Center for Agricultural

Training CICAT;

• Atelier de formation des formateurs sur la lutte antiacridienne, Niamey

Niger, organisé par la FAO.

Coordinateur des bases aériennes de traitement, 2003

Travaux:

Plusieurs études et travaux de recherches sur des thèmes divers liés à la spécialité pour le compte de la FAO, de l’IRD, de l’institut Pasteur de Dakar et du Centre National de lutte anti acridienne de Nouakchott etc.

LANGUES

Français/Arabe : Bilingue – Anglaise : Courant