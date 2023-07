Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mamoudou

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mamoudou

Nom et prénom : NIANG MAMOUDOU

Profession : Ingénieur génie civil

Date de naissance : 1962

Nationalité : Mauritanienne

Député à l’Assemblée Nationale de 2006 à nos jours

Principales qualifications :

Conception et réalisation des projets routiers

Aménagements des infrastructures hydro-agricoles.

Ouvrages de franchissement et ouvrages d’art

Etudes et investigations géotechniques

Contrôle de l’exécution des travaux d’aménagement.

.Préparation des programmes de réalisation des travaux d’entretien routier

Education :

1970 – 1976 : Ecole primaire à Maghama

1976 – 1979 : Ecole secondaire (Collège) à Boghé.

1979 – 1983 : Ecole secondaire (Collège) à Boghé.

1979 – 1983 : Ecole secondaire (Lycée) à Rosso

1983 – 1987 : Etude supérieure ENSTP (Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro).

Ingénieur génie civil spécialité routes

Expérience professionnelle :

1986 : Stage – Côte d’Ivoire

Objet : Renforcement route Bouafié – Dalao

En charge : Identification et classification des Matériaux de zones d’emprunt pour la couche de base.

Essais sur la couche de base (compacité, C.B.R)

Essais sur la couche de base stabilisée au ciment…

Essais sur des agrégats pour la composition de l’enrobé (sable et gravier).

1987 : Projet fin Etudes – Côte d’Ivoire.

Objet : Route côtière transafricaine reliant – Nouakchott Libreville zone Côte d’ivoire tronçon SAN PEDRO .16 km

En charge : -Détermination du tracé en plan, profil en long.

Dimensionnement des ouvrages et de profil en travers. – Estimation du coût.

Planning de l’exécution des travaux.

Mauritanie :

1988 – 1989 :- SODESE : Maître d’ouvrages Mairie de Nouadhibou

Objet : – Contrôle de travaux Voirie de Nouadhibou

En charge : calcul des cubatures

estimation des coûts

1991 – 1993 – SODESE – GERSAR Maître d’ouvrages SONADER

Objet : -Exécution des travaux de 22 Ouvrages, de 4 périmètres et des Endiguement de 6 km (Moyens périmètres Kaédi-Gouraye) – Financement : BAD.

En charge : -Expertise, révision Etudes. APD et contrôle des travaux

-Vérification des plans d’exécution des ouvrages et de notes de calculs

-Vérification des matériaux pour les bétons et les remblais.

-Calcul de cubature et métré des ouvrages.

– Vérification des décomptes

1993 – 1995 : SODESE – SABOUR. Pour le Ministère de l’Equipement

Objet : -Route Nouakchott – Akjoujt – Atar.

En charge :-Chef d’équipe laboratoire pour la réalisation des essais sur la plateforme et l’identification des différents niveaux de dégradation de la route existante entre A

1995 – 2016: SCET – RIM

Objet : -Exécution du Projet hydro-agricole Maghama III : 776 ha et de l’endiguement de 13 km à Wali – Financement : BID

En charge : – Chef de mission pour le contrôle des travaux

-Vérification des plans d’exécution et métré des ouvrages

-Etablissement des rapports journaliers

-Etablissement des décomptes

Objet :

-Etudes des ouvrages de désenclavement Maghama WOMPOU et d’une digue Financement : BAD.

-Chef de mission des Etudes APD et des DAO

En charge : -Vérification des études

– Conception de la digue – piste

– Conception des types d’ouvrages – Calcul de stabilité

– Calcul de ferraillage

– Plans des ouvrages et métré

– Etablissement des pièces du marché (C.S.T, Mémoire descriptif)

Objet : – Etudes des ouvrages de désenclavement Maghama Fimbo et d’une digue – piste de 5 km. Coordinateur des Etudes APD et des DAO Financement : BAD.

-Chef de la Mission

En charge : – Vérification des études

– Conception de la digue – piste

– Conception des types d’ouvrages – Calcul de stabilité

– Calcul de ferraillage

– Plans des ouvrages et métré

– Etablissement des pièces du marché (C.S.T, Mémoire descriptif)

– contrôle des travaux

Objet : – Etude et Contrôle des Travaux de construction d’ouvrages hydrauliques dans les zones oasiennes : Maître d’œuvre : Projet de développement des Oasis – Financement : FADES-FIDA-RIM

En charge : – Chef de mission de contrôle des travaux

– Etudes topographiques

– Etudes Hydrauliques (calage et recalibrage hydraulique des ouvrages)

– Investigations géotechniques et localisation des zones d’emprunt

– Etablissement des APS, APD et DAO

Objet : Etude et contrôle des travaux de construction de 10 petits barrages dans le HODH EL GHARBI en groupement avec CES – financement : KfW

En charge :-Chef de mission de contrôle

-Investigation géotechniques et localisation des zones d’emprunt

-Révision et contrôle des études topographiques

-Etude des bassins versants et ouvrages d’art

Objet : Etude et contrôle des travaux de construction des petits barrages dans les HODHS – AEMP – financement : E.U

En charge : -Chef de mission

-Etude APS, APD

-Etude géotechnique

-Elaboration des DAO

-Contrôle des travaux

2005-2007

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 2 de la route bitumée ROSSO BOGHE

Financement BAD /Etat

Direction des travaux publics

En charge : Chef de mission pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction ouvrages hydrauliques (dalots et radiers)

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2007-2010

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 2 de la route Kaédi – M’Bout – Seilibaby – Gouraye (route en bicouche+2 ponts entre Selibaby et Gouraye et 6 ponts entre Mbout et Selibaby)

Chef du lot

Financement UE /Etat

Direction des infrastructures de transport

En charge : Chef de mission adjoint et chef du lot2 pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction des ponts et ouvrages hydrauliques (dalots et radiers)

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2010-2013

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 1 de la route Kaédi – M’Bout – Seilibaby – Gouraye (route bitumée entre Kaédi et Mbout avec 6 ponts dont 2 sur le Grogol et la bretelle de Foum Gleita)

Chef de mission

Financement UE /Etat

Direction des infrastructures de transport

En charge : Chef de mission pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction des ponts et ouvrages hydrauliques (dalots et radiers)

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2013-2014

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 3 de la route Kaédi – M’Bout – Seilibaby – Gouraye (route bitumée entre Mbout et Selibaby)

Chef de mission

Financement Etat

Direction des infrastructures de transport

En charge : Chef de mission pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction des ouvrages hydrauliques (dalots et radiers)

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2014-2016

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 1 de la route bitumée Nema – Bangou

Financement BID- FONDS KOWEIT-Etat

Direction des infrastructures de transport

En charge : Chef de mission pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction des ouvrages hydrauliques (dalots et radiers)

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2016 à 2017

Objet : Contrôle des travaux de construction du lot 1 de la route bitumée Nouakchott – Bombri

Financement -Etat

Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP)

En charge : Chef de mission pour le contrôle et la supervision technique et administrative de l’ensemble des composantes du projet à savoir :

-Construction des ouvrages hydrauliques

-Contrôle de qualités et de mise en œuvre des matériaux de construction.

-Gestion des ressources humaines et matérielles affectées au projet.

-Rédaction des fiches de suivi et rapport d’avancement de l’exécution des travaux.

-Vérification des décomptes et suivi de l’exécution financière du marché

2006 à nos jours DEPUTE à L’ASSEMBLEE NATIONALE DE MAURITANIE (3 mandats)

2009 à 2011 4 vice-présidents Assemblée Nationale MAURITANIE

2017 à nos jours Unité de gestion du pont de Rosso : ingénieur routier en charge :

-préparation des termes de référence pour les manifestations d’intérêt

– préparation des demandes de proposition pour les entreprises et les bureaux de surveillance et de contrôle

-préparation des termes de référence des audits techniques

-participation aux évaluations des offres des entreprises et des bureaux de surveillance et de contrôle

– suivi des prestations des bureaux de contrôle

Langues :

Lu Parlé Ecrit

Arabe : Passable Passable Passable

Français : Excellente Excellente Excellente

Anglais : Passable Passable Passable

Attestations :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.