Ministre de la Santé, Naha Mint Hamdy Ould Mouknass.

Née le :10/03/1969 à :Nouakchott

FORMATION

1980 : Certificat d’études primaires

1986 : Baccalauréat

1994 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées Option Management

de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris.

CURSUS PROFESSIONNEL

1994-1996 : Cadre à la Société Coca Cola de Mauritanie

2000 : Elue Présidente de 1 ‘Union pour la Démocratie et le Progrès

(UDP)

2000-2001 : Conseiller à la Présidence de la République

2001 – 2005 :Ministre Conseiller à la Présidence de la République

2009-2011 : Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Novembre 2013 : Députée à l’Assemblée Nationale

Aout 2014- 11juin 2018:Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.

11 juin 2018:Ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille

– ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle

ETUDES

1980 : Certificat d’études primaires

1986 : Baccalauréat

1994 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées Option Management

de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris.

LANGUES

Arabe,francais,anglais