Ministère de l’Environnement : Appel à la vigilance

Suite à des observations récentes, le Ministère de l’Environnement (MEV) tient à informer la population de la présence confirmée d’hippopotame dans certaines régions riveraines du fleuve, ayant causé des blessures à un jeune garçon dans la localité de Keik 2, département de Tékane, Wilaya du Trarza. Ce mammifère a été repéré et est sous la surveillance de la Délégation Régionale de l’Environnement.

Les hippopotames, en tant qu’animaux territoriaux et aquatiques, ont tendance à se trouver dans les zones proches des cours d’eau, des lacs et des mares. Leur habitat naturel peut parfois se situer à proximité de zones habitées. Bien que ces animaux ne soient pas agressifs par nature, il est essentiel de prendre des précautions afin de prévenir tout incident potentiel en raison de leur taille et de leur force. Par conséquent, il est primordial que les populations concernées fassent preuve d’une vigilance renforcée.

Nous rappelons à tous que des incidents similaires se sont déjà produits par le passé et que le MEV travaille pour améliorer la coexistence pacifique avec la faune sauvage en procédant à la relocalisation de ces mammifères dans des écosystèmes plus adaptés.

Ministère de l’Environnement (MEV)