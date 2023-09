Migrants, la Croix-Rouge italienne à l’ONU : « Comprendre le phénomène pour le gérer et rejeter les fake news »

Immigration, l’ONU frappe un grand coup. « Il était évident que les phénomènes migratoires constituaient une partie essentielle de l’ordre du jour de la 78e Assemblée générale des Nations Unies ». C’est le message de la présidente de la Croix-Rouge italienne, Rosario Valastro, depuis le siège de l’ONU à New York. « Partout, on parle de Lampedusa et des principaux points d’arrivée des migrants et de l’aide humanitaire. Mais il y a aussi des discussions entre les États sur la manière de gérer ce phénomène. »

ONU, Croix-Rouge italienne : comprendre les raisons des migrants

« En tant que Croix-Rouge – souligne Valastro – nous avons réitéré deux choses. Le premier est la nécessité de garantir l’accès à la protection internationale à ceux qui y ont droit. Et en tout cas, il ne faut pas s’occuper de tous ceux qui sont en fuite. La deuxième, cependant, est la nécessité de comprendre les raisons pour lesquelles les gens migrent. » C’est un point souligné à plusieurs reprises par le numéro un de la Croix-Rouge italienne. « Ce n’est qu’en connaissant les raisons que nous pourrons comprendre la raison de ces migrations et lutter contre les fausses nouvelles et la discrimination. Et permettre une gestion différente du phénomène. »

Projets au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et en Gambie

« La Croix-Rouge italienne participe à un projet de la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui est basée au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et en Gambie « , précise Valastro. « Il s’agit d’un projet qui considère à la fois les pays d’origine et de transit des migrants comme protagonistes. Au sein de ces pays, également grâce à des analyses cartographiques, les points avec les plus grandes routes migratoires ont été identifiés. Des centres d’accès sécurisé pour l’aide humanitaire ont été établis à ces points. Un peu comme les points sûrs de la Croix Rose italienne dans les communes où le nombre de migrants débarqués était plus important ».

Garantir les soins médicaux et les produits de première nécessité

Dans ces points d’accès humanitaires – précise-t-il ?– les nécessités de base sont garanties. De la prise en charge médicale au soutien psychosocial, en passant par l’assistance juridique et l’aide au contact des familles d’origine. En discutant avec les gens, vous connaissez également les raisons pour lesquelles ils migrent. Et cela, – conclut le président du CRI – peut permettre une meilleure gestion du phénomène et une plus grande aide aux personnes les plus vulnérables ».