Migrants du Sénégal disparus en mer : Des récits poignants des survivants et la recherche de la vérité.

Doudou Diop, un homme de 30 ans originaire du Sénégal, est rentré chez lui à Kafountine après avoir disparu pendant une semaine alors qu’il tentait de rejoindre les îles Canaries en bateau. Il raconte que leur moteur s’est arrêté à environ 500 km des îles, les laissant bloqués en pleine mer. Les autorités marocaines les ont ensuite ramenés en Mauritanie, d’où ils ont été ramenés au Sénégal. La disparition de plusieurs bateaux transportant environ 300 personnes en tout a suscité une polémique entre le gouvernement sénégalais et l’organisation de réfugiés “Walking Borders” quant au nombre de migrants disparus en mer. Malgré cela, seules quelques personnes de Kafountine ont exprimé leur inquiétude et leur recherche de proches disparus.

La région de Kafountine, située dans le sud du Sénégal, est un point de départ fréquent pour les migrants cherchant une meilleure vie en Europe. Cependant, en raison des difficultés économiques et du manque d’opportunités, ces rêves se transforment souvent en tragédie. Les jeunes, en particulier, sont affectés par le chômage et l’absence de perspectives. Les autorités locales se sentent responsables de cette situation et reconnaissent la nécessité de fournir des emplois et une éducation de qualité pour dissuader la migration irrégulière.

nouvelles-du-monde