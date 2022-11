Messaoud Ould Boulkheir : « je suis toujours un opposant, je critiquerai le président malgré mon soutien »

Messaoud Ould Boukheir, président du Parti de l’Alliance populaire progressiste (APP), a déclaré que « même si je soutiens le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, je reste un opposant ».

« Chaque fois que je vois quelque chose qui doit être dit, je critique ouvertement le président et le régime », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Je dis à mes ennemis que le président m’a reçu vendredi soir dernier et que nous avons échangé des vues sur un certain nombre de questions.

Soulignant que la raison d’avancer cette déclaration, contrairement à son habitude, est le résultat de l’orientation du parti vers une campagne électorale, anticipant les rumeurs et confrontant les masses à la vérité, comme il l’a affirmé.

Le président du Parti APP a ajouté que son groupe n’est pas faible, atteindra le succès et ne tombera pas définitivement, et continuera à tenir jusqu’à ce qu’il réussisse, comme il l’a dit.

Le président de l’APP a tenu ces propos lors d’une conférence organisée à El Mina à Nouakchott dans la soirée du dimanche 13 novembre.

Rappelons que Messaoud Ould Boulkheir avait soutenu le 2 juin 2019 lors d’un meeting au Ksar, Mohamed Ould Ghazouani, lors de l’élection présidentielle du 22 juin.

Avec essahraa