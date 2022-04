Message de remerciements- Ahmed Ould Bettar

Ahmed Ould Bettar

Ce jeudi 10 avril, pour la première fois depuis que j’ai été opéré suite à une #coronaropathie, j’ai eu un malaise dans les locaux du Ministère de la santé. Évacué en urgence au Centre national de #cardiologie de Nouakchott, j’ai regagné mon domicile cet après-midi El hamdoulilah et mon bilan de santé a été assez satisfaisant (biochimie, marqueurs cardiaques, etc).

Je vous remercie sincèrement pour tous vos messages de soutien qui m’ont beaucoup touché.

J’adresse mes sincères remerciements et ma gratitude au Ministre de la #Santé, Moctar Ould Dahi et à son staff qui était présent lesquels ont appelé une ambulance.

Je remercie également le Directeur Général du Centre hospitalier de l’Amitié, Dr Teyeb Ould Elewa et l’ambulancier Rabah.

Que Dieu leur accorde plein succès au service de la Mauritanie et sous la direction clairvoyante du Président de la République, Mohamed Ould Mohamed Cheikh El-Ghazouani, que Dieu le protège et le préserve.