Message de l’Honorable député, Kadiata Malick Diallo aux mauritaniens

Après la publication officielle des résultats des élections municipales, régionales et législatives, confirmant ma réélection pour un nouveau mandat de député à l’Assemblée nationale, j’adresse mes sincères remerciements aux Mauritaniens qui m’ont accordé leur confiance et je m’engage à demeurer la voix des citoyens dans l’hémicycle. Je félicite par la même occasion le FRUD et notre jeune Coalition Espoir Mauritanie, pour les résultats obtenus, en dépit du contexte défavorable marqué entre autres par des pressions de toute sorte des barons du pouvoir, des fraudes et des falsifications des résultats.

Au-delà de mon élection, j’ai pu mesurer la considération que les Mauritaniens, de toutes les franges, de toutes les tendances et de toutes les communautés ont pour moi. À toutes et à tous, j’exprime avec fierté, ma gratitude et mes sincères remerciements.

Je n’ai pas remporté l’élection à la mairie de Sebkha, malgré les intentions favorables des populations autochtones de la commune.

Je regrette que certains candidats, à l’occasion de ce vote, comme partout ailleurs et en violation de la loi et des règles du jeu, aient déplacé en grand nombre des électeurs de l’intérieur et des autres moughataa de Nouakchott pour les besoins d’une mauvaise cause. Par la même occasion, je dénonce l’achat de conscience à ciel ouvert auquel se sont adonnés les partisans du pouvoir, depuis le rassemblement des cartes d’identité des citoyens, la confiscation de leurs reçus des inscriptions sur la liste électorale jusqu’à l’exigence de photographier son vote dans l’isoloir pour se faire rémunérer (ce qui constitue un contrôle du vote des citoyens), avec les manquements graves que la CENI elle-même a relevés et qui ont consisté à falsifier les résultats à reporter. Par ces pratiques, nous assistons à un recul grave de la démocratie, triste pratique qui nous ramène presque à un système de parti unique. Poursuivons le combat pour l’ancrage de la démocratie, pour la justice et le progrès dans notre pays.

Kadiata Malick Diallo

21/05/23