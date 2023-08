Merz s’attend à des problèmes économiques en Allemagne

Baisse des taxes sur l’énergie, moratoire sur la bureaucratie, retour au nucléaire : le leader de la CDU y est favorable – et critique également la politique d’asile du gouvernement fédéral.

Berlin – Le chef du parti CDU, Friedrich Merz, contrairement au chancelier Olaf Scholz (SPD), juge sombres les perspectives économiques de l’Allemagne. « Malheureusement, 2023 sera une année de récession », a déclaré Merz du « Bild am Sonntag ». « L’Allemagne est le seul grand pays industriel au monde à voir son économie se contracter. Si la bureaucratie insensée n’est pas rapidement stoppée, si les prix de l’énergie ne baissent pas rapidement, alors 2024 ne sera pas non plus une bonne année. »

Scholz avait récemment souligné qu’il ne fallait pas dénigrer l’Allemagne en tant que site économique : « Notre pays a encore de bonnes perspectives économiques. » En raison de son succès en matière d’exportation, l’Allemagne ressent particulièrement fortement un affaiblissement de l’économie mondiale.

Merz s’est prononcé en faveur d’une baisse des impôts et taxes sur l’énergie, d’un retour à l’énergie nucléaire et d’un moratoire sur la bureaucratie. « Aucune nouvelle loi ne devrait déclencher une bureaucratie supplémentaire », a-t-il déclaré au journal. « Cela signifie par exemple : nous arrêterions la loi sur le chauffage. Sous cette forme, non seulement elle est déficiente sur le plan technologique, mais elle met également en place une nouvelle bureaucratie énorme.»

Scepticisme quant aux prix de l’électricité industrielle

Merz a cependant refusé de subventionner les prix de l’électricité pour certaines industries. « Nous pensons que ce n’est pas une bonne chose de baisser les prix de l’électricité uniquement pour la grande industrie et de laisser les petites et moyennes entreprises sur le carreau. Ici, un soulagement est nécessaire pour tout le monde, pour les industries à forte intensité énergétique ainsi que pour les entreprises de taille moyenne, des artisans aux boulangeries.»

Scholz est également sceptique quant au prix de l’électricité industrielle – mais il est soutenu par une grande partie de son parti et des Verts.

Merz a réitéré ses critiques à l’égard de la politique d’asile du gouvernement fédéral. « Outre les réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine, nous avons déjà reçu cette année plus de 175 000 demandes d’asile. Extrapolé à l’année, nous aurions alors 300 000 réfugiés. C’est trop. L’Allemagne n’est pas préparée à une immigration de cette ampleur – même dans nos systèmes sociaux. » Il préconise donc d’étendre les contrôles à toutes les frontières extérieures allemandes et d’augmenter le nombre de pays d’origine sûrs vers lesquels les demandeurs d’asile peuvent être immédiatement expulsés.

dpa