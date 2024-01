Meloni : « Plus d’un milliard en deux ans pour les personnes âgées »

– Photo : Agence Fotogramma –

ROME (ITALPRESS) – « Comme promis, nous avons approuvé aujourd’hui un décret législatif mettant en œuvre le Pacte pour le Troisième Âge : c’est une réforme dont nous sommes fiers et que l’Italie attend depuis plus de 20 ans, juste une étape d’un chemin qui se poursuivra pour l’ensemble de la Législature. Avec plus d’un milliard d’euros en deux ans et le début de l’expérimentation d’une prestation universelle qui permettra d’augmenter de plus de 200% l’allocation d’accompagnement des personnes âgées les plus fragiles et les plus nécessiteuses, nous sommes apporter enfin des réponses concrètes aux besoins de plus de 14 millions de personnes âgées, de personnes non autonomes et de leurs familles ». La Première ministre Giorgia Meloni l’a déclaré dans une note.

« Le Gouvernement a travaillé depuis son investiture sur une réforme structurelle des politiques en faveur des personnes âgées, conscient que les personnes âgées représentent l’histoire de cette Nation. Je remercie tous les Ministères pour le travail commun qui a été réalisé et qui nous permet de lancer une nouvelle gouvernance nationale des politiques en faveur des personnes âgées », ajoute-t-elle.