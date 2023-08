Mekfoula Mint Brahim (55 ans), militante féministe (Mauritanie)

Chaque dimanche, Marie Boëton, journaliste à La Croix L’Hebdo, nous fait découvrir une personnalité engagée en faveur des droits humains. Aujourd’hui, il s’agit d’une activiste mauritanienne luttant contre le système tribal.

Issue d’une tribu nomade, Mekloufa plaide auprès des siens pour être scolarisée, décroche le bac et devient biologiste. Au milieu des années 2000, elle crée un blog sous pseudo pour dénoncer les injustices hommes/femmes.

A partir de 2009, elle sort de l’anonymat et combat ouvertement l’extrémisme religieux et les discriminations de genre.

Interpellée plusieurs fois – et même incarcérée en 2020 pour sa promotion de la laïcité – elle essuie depuis sa libération des menaces de mort récurrentes. Multi-primée, elle vient de recevoir la Légion d’honneur de la part de la France.

