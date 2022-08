Me Maham prévient l’entrée des troupes marocaines à Lagouira

L’ancien ministre, Me Sidi Mohamed ould Maham, a estimé que les informations circulant dans certains médias sur l’entrée des troupes marocaines dans la zone sahraouie de Lagouira, à l’extrême sud du Sahara occidental, seraient une raison « suffisante pour la Mauritanie d’ abandonne sa neutralité positive dans ce conflit.

« Que ces informations soient vraies ou fausses, l’entrée dans Lagouira est une provocation, et une agression contre les forces mauritaniennes présentes dans une terre sujette à un conflit et en attente d’un règlement international sous les auspices des Nations unies », a déclaré Maham via son compte Facebook.

Lagouira se trouve dans la partie ouest d’une péninsule située sur la côte atlantique, et à l’est , elle est rattachée à Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie et où se trouve son principal port. La ville, pratiquement inhabitée, est sous l’administration du Maroc, mais est contrôlée « de facto » par la Mauritanie, où elle a établi un camp militaire.

Certains médias marocains ont rapporté ces derniers jours que des véhicules militaires marocains ont effectué une opération de repérage entre Lagouira et Guerguerat, à quelque 80 kilomètres au nord où se trouve un passage frontalier entre le Maroc et la Mauritanie.

Aucune source officielle mauritanienne ou marocaine n’a confirmé la présence de militaires marocains à Lagouira.

L’ancien ministre a demandé aux autorités du pays aux peintures pariétales et des gravures rupestres, « de fermer le poste frontière terrestre de Guerguerat » si cette information est confirmée, et d’ouvrir le dossier de la délimitation des frontières établies par l’accord tripartite de Madrid de 1975.