Mauritanie : une banque islamique obtient un financement de 30 millions $ auprès de la SFI pour soutenir les MPME

(Agence Ecofin) – Après la Banque populaire de Mauritanie, une deuxième banque mauritanienne a conclu en ce mois de juin, un accord de financement avec la Société financière internationale. La transaction vise à soutenir l’activité de prêt de la Banque mauritanienne de l’investissement.

La Banque mauritanienne de l’investissement (BMI), qui opère en Mauritanie en qualité de banque islamique conforme à la charia, est proche d’obtenir un financement de 30 millions $ de la Société financière internationale (SFI). L’information a été rapportée par l’institution financière mardi 27 juin.

Ce financement de 30 millions $ comprend un prêt d’un montant maximum de 20 millions $, assorti d’une maturité de trois ans. Il sera rétrocédé à des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) clientes de la BMI et qui rencontrent des difficultés pour accéder aux fonds nécessaires pour financer et développer leurs activités.

La deuxième composante de ce financement est une facilité de commerce d’un montant de 10 millions $, avec une échéance de remboursement pouvant aller jusqu’à neuf mois. Elle permettra à la banque mauritanienne de financer les activités commerciales d’import et d’export d’entreprises mauritaniennes.

Suite à la conclusion de ce partenariat avec la SFI, Mohamed Yahya Sidi Jiddou, directeur général de la BMI, a indiqué que cette banque était « la première en Mauritanie à obtenir un prêt sénior de la SFI en 18 ans ».

Bien avant la BMI, la SFI était déjà engagée dans le secteur bancaire mauritanien avec l’octroi d’une facilité de financement du commerce d’un montant de 10 millions $ à la Banque populaire de Mauritanie le 2 juin dernier. La transaction visait à soutenir l’activité de prêt de la banque en faveur des PME importatrices de biens essentiels.

En Mauritanie, l’accès aux financements est limité pour MPME et cela représente une contrainte majeure pour le développement de leurs activités. Ainsi, à travers cette initiative de financement conclue avec la Banque mauritanienne de l’Investissement, la SFI espère contribuer à résorber ce déficit de financement, en particulier auprès d’entreprises détenues par des femmes.

Notons que ce financement de la SFI à l’endroit de la BMI sera accompagné d’un ensemble de services de conseil couvrant la gestion du risque de crédit et du risque environnemental et social.

Chamberline Moko

Agence Ecofin