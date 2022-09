Mauritanie : Un conflit foncier vire au bain de sang intercommunautaire | seneweb.com

Publié dans Seneweb.com | Par: Absa HANE – le 19 septembre, 2022 à 19:09:30

Les images font froid dans le dos. Des hommes, jeunes et vieux, d’origine maure et noire, se sont retrouvés avec de graves blessures à l’issue d’une violente bagarre. Les faits se sont déroulés hier dimanche dans la commune de Hodh Ech Chargui, une Wilaya de Mauritanie située dans le sud-est du pays.

À l’origine des échauffourées, des esclaves révoltés. «C’est une bataille qui a opposé des frères maures sur un problème de terres», nous informe notre source. Selon notre interlocuteur, les batailles entre ethnies sont de plus en plus récurrentes à cause notamment de problèmes fonciers. «Le problème, en réalité, résulte du racisme entre les Maures blancs et les Noirs. Les Blancs veulent prendre de force les terres des Noirs ; ce que ces derniers refusent».

Les affrontements ont des conséquences dramatiques sur les populations, d’après toujours notre source. Pour l’heure, les affrontements de ce dimanche ont fait un mort et de nombreux blessés graves.

Le calme est revenu avec l’intervention de la gendarmerie et de la garde nationale, même si la tension reste toujours vive.

Source: Seneweb.com