Mauritanie : Tawassoul dénonce la situation précaire dans le Hodh Chargui

Dans un communiqué officiel émis par ses sections dans le Hodh Chargui, le parti Tawassoul a souligné que cette crise déplorable est le reflet manifeste de l’échec des politiques gouvernementales à assurer la protection et à fournir les services de base nécessaires à ses citoyens.

Le parti a exhorté les autorités à intervenir de manière urgente afin de sauver des vies dans les zones touchées par la famine, en particulier dans la commune d’Enoual et ses villages avoisinants.

Outre la question alimentaire, le parti a également mis en lumière la nécessité pressante de fournir de l’eau aux villes et villages affectés par la sécheresse, soulignant que les habitants vivent au-dessus de la plus grande nappe phréatique de la région.

Le parti Tawassoul a enfin réitéré son appel pressant à l’approvisionnement en eau dans les zones pastorales où l’herbe est encore disponible, ainsi qu’à l’accélération de la vente de fourrage subventionné aux éleveurs, dans le but de préserver le bétail et de soutenir les communautés touchées par cette crise.