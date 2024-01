Mauritanie: Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 17 janvier 2024, au palais présidentiel à Nouakchott

sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n°64-130 du 14 juillet 1964, modifiée, fixant le statut des officiers de l’armée active et de la réserve.

Ce projet de loi a pour but d’assurer une gestion plus efficace du flux des officiers généraux et de leur avancement, conformément aux standards régionaux et internationaux. Les principales améliorations apportées par ce projet de loi sont :

a ‐ La suppression de la subordination de la promotion au grade d’officier général à l’inscription préalable sur un tableau d’avancement ;

b‐ La promotion au grade d’officier général est désormais prononcée en Conseil des ministres.

Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

1 ‐ Projet de décret portant nomination d’un membre du Conseil Économique, Social et Environnemental.

2 ‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n° 2021-139 du 03 août 2021 réglementant les titres du voyage.

3 ‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n° 2021-138 du 03 août 2021, modifié, instituant une Carte Nationale d’Identité et fixant les conditions de sa délivrance.

4 ‐ Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret n°2012-031 du 25 janvier 2012, portant modification de certaines dispositions du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964, portant régime de l’immigration en Mauritanie et fixant les modalités de sécurisation de la carte de résident.

Ces trois projets de décret proposent un amendement avec une option supplémentaire dans la possibilité d’introduire une demande de délivrance de documents sécurisés à distance via un nouveau système dénommé « HOUWIYETI ».

Le système est une application conçue pour les Smartphones par l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés, dans le but de permettre aux titulaires de numéros nationaux, de demander à distance des titres sécurisés, notamment les passeports, les cartes d’identité, les cartes de résident, les extraits d’actes d’Etat civil, ainsi que tout autre titre dont le processus de demande à distance a été sécurisé.

Ce système permettra de fournir des services au demandeur où qu’il soit et à tout moment et il en bénéficiera en conséquence en termes d’efforts et de moyens. De plus, il lui sera permis de suivre les traçabilités des demandes à travers des informations visibles sur le système.

L’utilisation de ce service sera d’une grande utilité pour nos communautés installées à l’étranger et permettra aux tuteurs des mineurs de présenter en leur nom des demandes pour l’obtention des titres sécurisés pour cette catégorie de citoyens.

Il offrira également aux demandeurs qui ont effectué leurs demandes à distance, la possibilité de se faire représenter pour la récupération de leurs documents produits au niveau de n’importe quel centre.

a‐ Projet de décret portant nomination du Président et membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Islamiques (ISERI).

b‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Cheikh Zayed.

c ‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2014-065 du 19 mai 2014, portant sur le régime des activités de communications électroniques et sur les modalités d’octroi des licences et autorisations.

Ce projet de décret vise à pallier l’absence de délai pour le paiement de la contrepartie financière, en cas de renouvellement d’une licence individuelle et à simplifier et alléger la procédure en matière d’octroi d’autorisations générales, en vue d’améliorer nos dispositifs dans ce domaine.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par Intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission : Ahmed Ould Sidi Mohamed Ould M’BARECK, titulaire d’un Master en Cheria, en remplacement de Monsieur Lematt Ould Moctar.

Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission

‐ Tourad Ould Abdel Baghi, précédemment Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures ;

‐ Hamadi OULD AHMED, précédemment Directeur Adjoint de l’Approvisionnement et de la Distribution au même ministère ;

H’biba BACAR, précédemment Chargée de mission ;

Leita DAH, Cadre Supérieure au Ministère

Gaye silly SOUMARE, précédemment Directeur Financier de la Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation (SOGENAV) ;

Abdel Maleck OULD MOULOUD, précédemment Conseiller à la Société Mauritanienne des Hydrocarbures ;

‐ Chargé de Mission et Coordonnateur de la Cellule chargée du Contenu Local, Mohamed OULD BATY, précédemment Chargé de Mission au Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration ;

‐ Chargé de mission pour la transition énergétique et le développement de l’hydrogène vert, Khroumbaly LEHBIB, précédemment Conseiller Chargé de l’Amont ;

‐ Chargé de mission pour les Politiques et stratégies, coordonnateur du Programme de transformation du secteur de l’Energie pour un Développement Durable et Accéléré, KANE Amadou Mamadou, précédemment Chargé de Mission au même ministère ;

‐ Chargé de mission, Coordinateur de la Cellule Nationale de Coordination (CNC) / Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Mohamed Elmokhtar OULD MOHAMED MAHMOUD, précédemment Chargé de Mission au même ministère.

Conseillers

‐ Conseiller Technique chargé du secteur amont des Hydrocarbures, Moustapha OULD BECHIR, précédemment Directeur Général des Hydrocarbures ;

‐ Conseiller Technique chargé du secteur aval des Hydrocarbures, Ebba Abdellahi, précédemment Directeur de l’Exportation/production à la Direction Générale des Hydrocarbures ;

‐ Conseiller Technique chargé de l’Electricité, Mohamed Ould Yarguett, précédemment à la même fonction ;

‐ Conseiller Technique des Mines, Ahmed Taleb Mohamed, précédemment à la même fonction ;

‐ Conseiller Economique et Financier, Mohamed OULD NAFEE, précédemment Chargé de Mission au Ministère de l’Equipement et des Transports ;

‐ Conseiller Technique chargé de la Sécurité Industrielle, Mohamed Mahmoud ABDEL AZIZ, précédemment Conseiller technique ;

‐ Conseiller Technique, Coordinateur de la Cellule de la coopération et de la communication, Ahmed Vall Ould Mohameden, précédemment Conseiller technique.

Inspection Générale Interne

1‐ Inspecteur Général : Moustapha Saleck Zeidane, précédemment à la même fonction ;

2‐ Inspectrice chargée des Hydrocarbures amont, Jemila MINT LECHEYAKH, précédemment à la même fonction ;

3‐ Inspecteur chargé des Hydrocarbures aval, Brahim Bejé, précédemment à la même fonction ;

4‐ Inspecteur chargé de l’Energie, Sidi Aly OULD MOHAMED MAHMOUD, précédemment même fonction ;

5-Inspecteur chargé des Mines, Mohamed OULD AHMADA