Mauritanie : Reprise du procès de l’ex-président Aziz.

Le procès de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et de ses 10 accusés a repris lundi devant le tribunal anti-corruption après avoir été suspendu jeudi dernier.

Au début du procès, le tribunal a fixé les lundi, mardi et mercredi comme jours d’audience hebdomadaire.

Jeudi, la question qui a marqué l’audience était l’arrestation de l’ancien président à la veille de son procès.

La défense a qualifié l’arrestation d ‘ »enlèvement », tandis que la Couronne et le Collège des procureurs ont cité une procédure judiciaire légale, rapporte l’Agence Alakhbar.