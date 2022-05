Mauritanie: rencontre autour des stratégies de l’énergie et des mines

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, M. Abdessalam Ould Mohammed Saleh a confirmé que le Symposium sur la stratégie énergétique et minière était le résultat de nombreuses études stratégiques menées sur plusieurs mois pour élaborer une vision de l’industrie minière qui assurerait le leadership de la Mauritanie dans le domaine.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse que l’étude faisait suite à de nombreuses actions initiales, notamment à travers la vision du secteur de l’énergie, lors d’une réunion organisée mardi autour de la stratégie énergétique, de la mise en place de plans d’action, des investissements initiaux et d’une feuille de route spécifique.

Le ministre a rappelé que l’objectif de cet atelier était d’échanger avec les différents partenaires autour de sujets liés à la promotion du secteur, en précisant toutes les opportunités qui s’offrent pour faire avancer la Mauritanie vers une position avancée.

M. Gordon Birell, PDG de BP, a déclaré que la Mauritanie offre un climat d’investissement positif et favorise une coopération fructueuse entre le gouvernement et les entreprises, rappelant que la Mauritanie est l’un des pays les plus importants dans lesquels ses entreprises investissent.

M. Andrew G. Inglis, PDG de Kosmos Energy, a glorifié le soutien apporté par le gouvernement mauritanien, ajoutant que l’entreprise y voit un bon traitement, déclarant que 98% des travailleurs de Tasiast sont mauritaniens, s’assurant que ce n’est pas comme certaines rumeurs vendues comme implicites.