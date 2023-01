Mauritanie – Protection des consommateurs : Rapport accablant contre les commerçants.

La direction de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes a rendu public son rapport pour l’année 2022. Un rapport qui évoque ses campagnes de sensibilisant contre les tentatives de monopoles mais qui reste accablant pour les commerçants (boulangeries, abattoirs, magasins) qui ne se sont pas genés d’inonder le marché local de maints produits avariés mettant en danger la vie des citoyens.

La direction atteste de la destruction “de grandes quantités de produits avariés et périmés collectés dans les différents marchés de Nouakchott”.

Selon le rapport de la direction de protection des consommateurs dont copie a été donnée à l’Ami, grâce à un contrôle permanent des marchés, plusieurs infractions dont “la saisie de quantités de plastique, de 120 balances et unités de mesure, d’importantes quantités de dattes pourries, de bouteilles de shampoing, une tonne d’huile dont la date a été falsifiée” sont signalées dans ce dernier rapport. C’est dans ce sens, précise le rapport, qu’une fabrique de biscuits a été fermée à cause de la mauvaise qualités de ses produits.

Source: La Dépêche