#Mauritanie: présentation de la première feuille de route pour l’#hydrogène

Le Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie a organisé, aujourd’hui, un atelier pour présenter la stratégie et la feuille de route pour le domaine de l’hydrogène.

Le Bureau d’études international « AFRY », qui a élaboré l’étude, a présenté les différents axes stratégiques et les grandes lignes de la feuille de route hydrogène pour la Mauritanie.

La feuille de route propose d’installer les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, de créer des projets de développement, d’attirer les investissements et de faire de la transition énergétique un levier de développement de l’économie nationale.

Mohamed EKA

Journaliste producteur de contenu et consultant en communication