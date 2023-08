Mauritanie : mort d’un marin turc

Un marin turc est mort, Mesut Demir, qui travaillait sur un bateau de pêche battant pavillon Sinop, est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Les faits se sont produits vers 10h00. Mesut Demir (43 ans) a sauté à l’eau avec le capitaine du navire pour apporter une corde au bateau du navire, et après avoir nagé pendant un moment, le capitaine du navire a remarqué Demir, dont l’état empirait, et est immédiatement intervenu et l’a emmené à terre.

Il a été rapporté que les funérailles auraient lieu demain à Istanbul et qu’elles seraient ensuite transférées à TEKIRDAG.

Le bateau de pêche Zeki Üçoğlu était parti travailler dans la ville de Nouadhibou en Mauritanie il y a 8 mois.

10 marins mauritaniens et 25 turcs travaillaient sur le navire.