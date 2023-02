Mauritanie : l’ouverture officielle du Forum de Boghé sur l’Emploi et l’Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes

Financial Afrik – La cérémonie d’ouverture du forum sur l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, a eu lieu ce Mercredi, 22 février à Boghé.

Le programme de SAFIRE (Sécurité Alimentaire, Formation, Insertion, Résilience et Emploi) financé par la Délégation de l’Union Européenne est mis en œuvre par le consortium Gret et Caritas dans la wilaya du Brakhna et aussi du Traza, du Gorgol et les communes de Dar Naim et Riyadh de Nouakchott.

Il a pour but de contribuer à la stabilité nationale à travers le renforcement des liens urbains-ruraux, de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la création d’opportunités économiques et l’insertion socio-professionnelle de populations les plus vulnérables.

Le consortium a réalisé pour l’aide à l’insertion socio-professionnelle : « 1070 jeunes formés dans les métiers de filiéres classiques, les métiers ruraux, innovants et verts, 641 emplois créés en milieu urbain et rural, 2 référentiels(métier) produits sur l’animation socio-sportive et le conseil endogène à l’exploitation, 4 dispositifs d’accueil et d’accompagnement des jeunes fonctionnels ».

Au niveau de la ville de Boghé, le consortium bénéficie de l’appui de la mairie pour dérouler ses activités d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Dans l’optique de promouvoir des métiers et l’emploi des jeunes et de valoriser les potentialités agro-pastorales et culturelles du Brakna, ces deux acteurs ont décidé d’organiser un forum sur l’emploi et l’entreprenariat des jeunes.

Ce Forum prévu du 22 au 24 février 2023, s’inscrit comme un événement pour impulser des dynamiques de complémentarité économiques et sociales entre les territoires urbains et ruraux en mobilisant tous les acteurs du territoire.

L’ouverture s’est déroulée en présence notamment du Waly de Brakhna, le Hakem, le Maire de Boghé et le Représentant du Gret en Mauritanie.

Le Maire de Boghé Mr BA Adama Moussa a souligné que : « A l’occasion de l’ouverture de ce forum, avec l’inauguration de la Maison des Arts et des Métiers de Boghé (MAMB) qui se veut un outil constructeur des valeurs entrepreneuriales et contribuera à la croissance économique et au développement durable de notre commune et de toute la région, la population de la Commune de Boghé est composée de plus de 60% des femmes et des jeunes. Cette réalité nous dicte la stratégie à adopter, inscrire tout simplement la jeunesse et les femmes au cœur de nos actions », a souligné le Maire.

Ces trois jours de forum visent également à comprendre les besoins en entreprenariat et emplois des jeunes et femmes par les échanges dans les panels, à proposer des solutions dans les ateliers de formation, les activités sportives sont organisées pour divertir et joindre l’utile à l’agréable et les stands d’exposition pour montrer les produits locaux.

Mr Isma Mamadou Kane, Représentant du Gret en Mauritanie, a affirmé que : « les femmes et les jeunes constituent la frange le plus importante de la population mauritanienne. Ils sont également le maillon le plus vulnérable. Au regard du poids démographique de ces populations et de l’importance qu’ils revêtent pour l’économie nationale, il est important de développer des mécanismes inclusif, innovants et pérennes pour une amélioration de leurs situations. Aujourd’hui, environ 1 jeunes sur 3 est au chômage, ensuite, selon certaines études, on assiste à une féminisation croissante de la pauvreté qui est davantage accentué en milieu rural, du fait de la persistance de conditions économiques et socioculturelles défavorables à l’autonomisation des femmes ».

La cérémonie a été clôturé par une exposition photos itinérante, une projection vidéo et panel d’échanges avec les autorités : « Rôle des jeunesses dans le développement local ».

Bigué Sarr, envoyée spéciale Financial Afrik

