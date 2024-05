Mauritanie : les soutiens de la candidature de Biram rencontrent les représentants onusiens !



Les soutiens de la Candidature de Biram Dah Abeid ont rencontré au cours de la semaine deux représentants du Bureau sous régional des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest. En effet, cette rencontre s’inscrit dans les perspectives de la Présidentielle du 29 juin 2024 et avait pour ordre du jour de recueillir les remarques des soutiens de la Candidature de Biram Dah Abeid en prélude à une élection crédible et transparente .

Pour rappel,la rencontre a eu lieu le 11 mai courant au domicile du Président Biram Dah Abeid et comprenait entre autre : Mohamedou Pathé Diallo, président du Mouvement pour l’Égalité, la Justice et la Démocratie (M.E.J.D) , Samba Thiam , président des FPC, Mamoudou Jaavar Ball de la CVE, Oumar Yali de RAG, de Ladji Traoré,personnalité indépendante, de Moussa Diallo de Dekaalem , d’Abdourahim Pathé Dia de M.D.C/Futa Tampii Fellitii, de Horma de Sawab, de Yacoub de Kavana…

Les principaux intervenants ont axé leurs propos sur la transparence de l’élection…

En marge de la réunion, le président de M.E.J.D. a fait une allocution dans laquelle, il invitait notre pays à emboîter le signal donné par certains africains.(cf vidéo).

Pour Rapide info Yahya Niane.