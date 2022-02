11 12 2021 M 001

Mauritanie: les politiciens en ces temps de covid-19

Les politiciens peuvent vivre une crise pendant leur mandat – Une situation inattendue qui affecte la vie de nombreux citoyens. Pendant une crise, les lois habituelles de la politique deviennent inapplicables et les affaires ne fonctionnent pas comme d’habitude. Avoir besoin

des politiciens, des partis politiques, des représentants du gouvernement et des élus est important pour creer un ensemble de compétences ďifferentes, multiples et développées.



Certes, il doit y avoir diverses responsabilités lors d’une crise cependant, la politique et la démocratie ne doivent pas s’arrêter pendant les pandémies et les autres situations difficiles.

Puisqu’une démocratie forte et saine a toujours besoin de soins constants et d’attention. Pendant la crise, nous devons être plus prudents.

Les gouvernements profitent souvent d’une situation de crise, au cours de laquelle les citoyens sont effrayés et egarés; et ils entreprennent d’élargir le champ de leurs pouvoirs tout en limitant la sphère politique et civique. En d’autres termes, les crises sont des périodes qui mettent la vie politique en danger politique.

Devant donc une crise, il est normal que les citoyens se tournent vers leur gouvernement pour être protégés et rassurés, lequel donne généralement

aux fonctionnaires des pouvoirs extraordinaires pour y arriver. Seules les démocraties émergentes ou peu puissantes sont plus vulnérables que d’autres parce qu’elles manquent de principes, d’institutions et de procédures démocratiques.

Ainsi, avec une base solide, le rôle des politiciens devient plus important car ils doivent travailler pour protéger les principes de

démocratie et de prévention des abus de pouvoir ou d’argent en temps de crise. C’est pourquoi, il est important que les politiciens comprennent la dynamique de la crise et comment s’en occuper.

En effet, les crises se présentent sous différentes formes et ampleurs.

Chaque crise est unique et nécessite donc sa propre réponse.

Une crise financière est différente d’une crise naturelle telle qu’un tremblement de terre, un ouragan, ou une inondation. Tout comme un attentat terroriste est différent d’une crise sanitaire telle qu’une épidémie ou une pandémie. Cependant, les crises et la maniere d »y faire face sont similaires les unes aux autres .

Mais pour faire face à la propagation sans précédent du nouveau coronavirus (COVID-19) qui a présenté aux politiciens de nombreux défis à plusieurs niveaux à relever.

Presentement, pour continuer à prévenir la propagation du virus, le Gouverment doit continuer à surveiller la capacité du secteur de santé et soutenir davatage leurs communautés en fournissant des services d’une manière différente.

Il doit continuer à soutenir les entreprises locales et les citoyens confrontés au risque de perdre leur emploi.

Il urge aussi de poursuvre le plan d’urgence pour lutter contre la précarité, en plus de la baisse des revenus et des difficultés économiques en ces temps de Covid-19.

Ahmed Ould Bettar